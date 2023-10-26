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Тео Уолкотт
Тео Уолкотт
Завершил карьеру
16 марта 1989 (37)
#32 | Нападающий
176 см | 68 кг
Англия | Барбадос
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Публикации
Уолкотт определил, на каком месте «Реал» был бы в АПЛ
20 февраля
1
17-летний полузащитник «ПСЖ» побил рекорд Уолкотта в ЛЧ
2023.10.26 07:56
Уолкотт объявил о завершении карьеры
2023.08.18 10:33
1
Уолкотт останется в «Саутгемптоне» и по окончании аренды
2021.05.19 08:12
Уолкотт: «Когда Месси попросил у меня футболку, я подумал: «Ничего себе, величайший игрок попросил мою футболку!»
2021.01.17 09:52
17-летний Беллингем вошел в тройку самых молодых дебютантов сборной Англии
2020.11.13 13:20
Видео
Уолкотт спустя почти 15 лет вернулся в «Саутгемптон»
2020.10.06 00:45
1
Уолкотт совершил 23 голевых действия в АПЛ после выходов на замену. Это четвертый результат в истории
2020.07.16 23:31
Косиельни забил за «Арсенал» во всех своих девяти сезонах АПЛ. Показатель лучше только у Бергкампа, Уолкотта и Рэмзи
2019.01.20 06:58
Смит повторил достижение Уолкотта 10-летней давности, забив два гола в сезоне еврокубка
2018.11.30 10:41
Видео
Игроки «Эвертона» стали персонажами игры Angry Birds
2018.08.23 12:06
2
Уолкотт: «Эллардайс — одна из главных причин, почему я перешел в «Эвертон»
2018.02.08 14:05
Фото
Уолкотт – игрок «Эвертона»
2018.01.17 20:27
12
Уолкотт перейдет в «Эвертон» за 20 миллионов и будет получать больше 100 тысяч в неделю
2018.01.16 22:11
Источник: Уолкотт проходит медосмотр в «Эвертоне»
2018.01.16 19:43
2
«Эвертон» опережает «Саутгемптон» в борьбе за Уолкотта
2018.01.10 09:54
«Арсенал» может продать Уолкотта в январе за 30 миллионов
2018.01.06 08:18
2
Уолкотт хочет поиграть в Италии
2018.01.06 00:09
Венгер: «Хочу, чтобы Уолкотт остался в «Арсенале»
2018.01.05 18:49
2
Уолкотт хочет играть в «Милане»
2018.01.04 07:57
3
Старридж и Уолкотт могут перейти в «Саутгемптон»
2017.12.29 22:48
«Уотфорд» может вступить в борьбу с «Эвертоном» и «Саутгемптоном» за Уолкотта
2017.12.25 18:35
«Эвертон» хочет в зимнее трансферное окно приобрести Уолкотта
2017.12.07 12:14
Венгер заявил, что знает о недовольстве некоторых игроков «Арсенала» своим положением в команде
2017.12.02 17:44
Ветеран «Арсенала» посоветовал Уолкотту уйти из команды
2017.10.25 14:31
1
Футболисты «Арсенала» получили пищевое отравление перед матчем с «Баварией»
2017.07.20 11:05
6
«Эвертон» предлагает за Уолкотта 35 миллионов
2017.07.17 10:30
2
Уолкотт может перейти в «Эвертон»
2017.07.16 09:40
1
Уолкотт отказался от перехода в «Вест Хэм»
2017.07.10 15:07
Уолкотт: «Можем только извиниться перед болельщиками «Арсенала»
2017.04.11 08:54
2
1
2
3
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