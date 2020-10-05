Уолкотт спустя почти 15 лет вернулся в «Саутгемптон»

Эх.. Когда то такие надежды подавал, но травмы..
«Саутгемптон» объявил о возвращении своего воспитанника Тео Уолкотта.
31-летний футболист арендован у «Эвертона» до конца нынешнего сезона.
- Уолкотт покинул «Саутгемптон» в январе 2006 года, перейдя в «Арсенал».
- За «Эвертон» нападающий выступал с 2018 года, в 85 матчах он забил 11 голов и сделал девять ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.
Welcome home, @theowalcott! pic.twitter.com/WjyIqHQEcH— Southampton FC (@SouthamptonFC) October 5, 2020