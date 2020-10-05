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    Уолкотт спустя почти 15 лет вернулся в «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» объявил о возвращении своего воспитанника Тео Уолкотта.

    31-летний футболист арендован у «Эвертона» до конца нынешнего сезона.

    • Уолкотт покинул «Саутгемптон» в январе 2006 года, перейдя в «Арсенал».
    • За «Эвертон» нападающий выступал с 2018 года, в 85 матчах он забил 11 голов и сделал девять ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Саутгемптона»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +923

      vmonomah17 1 час назад

      Эх.. Когда то такие надежды подавал, но травмы..

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