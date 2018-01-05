Венгер: «Хочу, чтобы Уолкотт остался в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Тео Уолкотта.

«Бомбардир» писал о том, что англичанин может продолжить карьеру в «Милане». По информации английских СМИ, существует вариант возвращения футболиста в «Саутгемптон».

«Я слышал о такой возможности, но я рассчитываю на Тео и хочу, чтобы он остался», – сказал Венгер.

28-летний Уолкотт пополнил состав «канониров» в 2006 году, перейдя из «Саутгемптона» за 10,5 миллионов евро. На его счету 65 голов в 259-ти матчах за клуб.

В текущем сезоне он забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 14-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.