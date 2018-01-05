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    Венгер: «Хочу, чтобы Уолкотт остался в «Арсенале»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Тео Уолкотта.

    «Бомбардир» писал о том, что англичанин может продолжить карьеру в «Милане». По информации английских СМИ, существует вариант возвращения футболиста в «Саутгемптон».

    «Я слышал о такой возможности, но я рассчитываю на Тео и хочу, чтобы он остался», – сказал Венгер.

    28-летний Уолкотт пополнил состав «канониров» в 2006 году, перейдя из «Саутгемптона» за 10,5 миллионов евро. На его счету 65 голов в 259-ти матчах за клуб.

    В текущем сезоне он забил четыре мяча и отдал пять голевых передач в 14-ти встречах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    05.01.2018 18:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 5 января 2018, 23:24

      20 млн?) норм цена, можно брать)

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 5 января 2018, 19:23

      Даже Уолкотт понял, что перетерпеть Венгера не удастся.

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