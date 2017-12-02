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    • Венгер заявил, что знает о недовольстве некоторых игроков «Арсенала» своим положением в команде

    Венгер заявил, что знает о недовольстве некоторых игроков «Арсенала» своим положением в команде

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подчеркнул, что он в курсе недовольства некоторых игроков команды своим игровым временем.

    Ранее нападающие Оливье Жиру и Тео Уолкотт, а также полузащитник Джек Уилшир пожаловались на то, что не могут пробиться в состав «канониров» на матчи АПЛ, довольствуясь вступлением в Лиге Европы.

    «Трудно сделать счастливыми всех игроков. Но, с другой стороны, все мы здесь для того, чтобы выигрывать матчи для «Арсенал». И у каждого может появиться момент для попадания с состав.

    Также я должен сказать, что на данный момент я впечатлен поведением игроков – все они сосредоточены и настроены принести пользу клубу», – сказал Венгер.

    Источник: Tribalfootball

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    02.12.2017 17:44
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