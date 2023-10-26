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    17-летний полузащитник «ПСЖ» побил рекорд Уолкотта в ЛЧ

    «ПСЖ» на своем поле разгромил «Милан» (3:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Полузащитник парижан Варрен Заир-Эмери отдал два голевых паса – на Килиана Мбаппе и Ли Кан Ина.

    Он стал самым молодым автором двух ассистов в матче ЛЧ. Новый рекорд – 17 лет и 231 день.

    Заир-Эмери превзошел достижение Тео Уолкота (17 лет и 250 дней), установленное в 2006 году в игре против «Гамбурга».

    Статистика результативных передач в главном еврокубке доступна с сезона-2003/04.

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    Источник: Opta

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    26.10.2023 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3776

      FRZZ 26 октября, 09:39

      Новый талант растёт по всей видимости.

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