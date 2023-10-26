17-летний полузащитник «ПСЖ» побил рекорд Уолкотта в ЛЧ

«ПСЖ» на своем поле разгромил «Милан» (3:0) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник парижан Варрен Заир-Эмери отдал два голевых паса – на Килиана Мбаппе и Ли Кан Ина.

Он стал самым молодым автором двух ассистов в матче ЛЧ. Новый рекорд – 17 лет и 231 день.

Заир-Эмери превзошел достижение Тео Уолкота (17 лет и 250 дней), установленное в 2006 году в игре против «Гамбурга».

Статистика результативных передач в главном еврокубке доступна с сезона-2003/04.