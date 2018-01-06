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    «Арсенал» может продать Уолкотта в январе за 30 миллионов

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт может сменить клубную прописку в зимнее трасферное окно. Как сообщается, «канониры» согласны продать игрока в январе за 30 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата футболиста в стане «канониров» составляет 140 тысяч долларов в неделю. Высокий оклад нападающего осложняет его возможный уход.

    В текущем сезоне Уолкотт повел в чемпионате Англии пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Tribalfootball

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    06.01.2018 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 6 января 2018, 16:06

      останется Рэмси - последний футболист из всего состава с 2008 года, больше никого! все ушли. Это год когда я стал смотреть матчи Арсенала.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 6 января 2018, 08:23

      дорого вато

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