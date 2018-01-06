«Арсенал» может продать Уолкотта в январе за 30 миллионов

Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт может сменить клубную прописку в зимнее трасферное окно. Как сообщается, «канониры» согласны продать игрока в январе за 30 миллионов фунтов стерлингов. Зарплата футболиста в стане «канониров» составляет 140 тысяч долларов в неделю. Высокий оклад нападающего осложняет его возможный уход.

В текущем сезоне Уолкотт повел в чемпионате Англии пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.