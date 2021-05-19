Уолкотт останется в «Саутгемптоне» и по окончании аренды

Стала известна дальнейшая судьба нападающего «Саутгемптона» Тео Уолкотта. Он сейчас арендован у «Эвертона», но останется в Саутгемптоне и по окончании истекающего летом арендного соглашения.

Летом же у Уолкотта истечет контракт и с «Эвертоном», и в связи с этим «Саутгемптон» решил подписать с игроком постоянное соглашение.