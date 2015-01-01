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    Уолкотт останется в «Саутгемптоне» и по окончании аренды

    Стала известна дальнейшая судьба нападающего «Саутгемптона» Тео Уолкотта. Он сейчас арендован у «Эвертона», но останется в Саутгемптоне и по окончании истекающего летом арендного соглашения.

    Летом же у Уолкотта истечет контракт и с «Эвертоном», и в связи с этим «Саутгемптон» решил подписать с игроком постоянное соглашение.

    • Уолкотт – воспитанник «Саутгемптона».
    • В нынешнем сезоне АПЛ Уолкотт провел 22 матча, забил 3 гола, сделал столько же результативных пасов.
    • Уолкотт трижды брал Кубок Англии.

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    Источник: Transfermarkt

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