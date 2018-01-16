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    Уолкотт перейдет в «Эвертон» за 20 миллионов и будет получать больше 100 тысяч в неделю

    Сообщалось, что полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт прибыл на базу «Эвертона» для прохождения медосмотра.

    По информации Telegraph, сделка близка к завершению. Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов. Клуб будет платить 28-летнему англичанину более 100 тысяч фунтов в неделю.

    Ожидается, что «ириски» объявят о переходе футболиста сборной Англии в ближайшее время.

    Ливерпульский клуб выиграл борьбу за Уолкотта у «Саутгемптона», за который хавбек выступал до перехода в «Арсенал» в 2006 году. За 12 лет в лондонском клубе футболист выиграл три Кубка Англии и два Суперкубка страны.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    16.01.2018 22:11
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