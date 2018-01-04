Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уолкотт хочет играть в «Милане»

    Полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт недоволен своим положением в лондонском клубе. 28-летний футболист готов сменить клубную прописку ради того, чтобы иметь больше игрового времени.

    Агенты Уолкота сделали предложение «Милану», где, по их мнению, конкуренция в составе значительно ниже. Реакция итальянской стороны пока не сообщается.

    Действующее соглашение футболиста с «канонирами» рассчитано до июня 2019 года. Известно, что в Англии в его услугах заинтересованы «Саутгемптон», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.01.2018 07:57
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 января 2018, 15:16

      Нашёл куда)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 января 2018, 08:46

      пффф

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 4 января 2018, 08:17

      жаль конечно. потенциал огромный был, если бы не травмы. Хочу чтобы заиграл в другой команде типа Милан...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11