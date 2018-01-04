Уолкотт хочет играть в «Милане»

Полузащитник «Арсенала» Тео Уолкотт недоволен своим положением в лондонском клубе. 28-летний футболист готов сменить клубную прописку ради того, чтобы иметь больше игрового времени.

Агенты Уолкота сделали предложение «Милану», где, по их мнению, конкуренция в составе значительно ниже. Реакция итальянской стороны пока не сообщается.

Действующее соглашение футболиста с «канонирами» рассчитано до июня 2019 года. Известно, что в Англии в его услугах заинтересованы «Саутгемптон», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Ньюкасл».