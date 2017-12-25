«Уотфорд» может вступить в борьбу с «Эвертоном» и «Саутгемптоном» за Уолкотта

«Уотфорд» задумывается о возможности приобретения полузащитника «Арсенала» Тео Уолкотта в зимнее трансферное окно. При этом руководство «шершней» до конца не уверено в подобной перспективе.

По информации СМИ, в услугах 28-летнего игрока «канониров» также заинтересованы «Эвертон», «Саутгемптон» и «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне англичанин принял участие в 13-ти матчах, забил четыре мяча и сделал пять голевых передач. Его действующий контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2019 года.