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    Ветеран «Арсенала» посоветовал Уолкотту уйти из команды

    Легенда «Арсенала» Ян Райт скептически смотрит на перспективы форварда Тео Уолкотта добиться с командой существенных успехов. По мнению ветерана, футболисту следует сменить клуб.

    «Я думаю, он должен покинуть команду ради своего же блага. Что Тео может выиграть с нынешним «Арсеналом»? Считаю он должен двигаться дальше»,– заявил Райт.

    Текущий контракт Уолкотта с «Арсеналом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Англии три матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Metro

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    25.10.2017 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 25 октября 2017, 14:43

      Ну вот тут я хочу спросить Райта - куда будет двигаться Тео? В Англии на него нет (по крайней мере сейчас) спроса со стороны топ клубов. Уехать за пределы Англии? Кто там им интересуется из грандов?

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