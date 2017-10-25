Ветеран «Арсенала» посоветовал Уолкотту уйти из команды

Ну вот тут я хочу спросить Райта - куда будет двигаться Тео? В Англии на него нет (по крайней мере сейчас) спроса со стороны топ клубов. Уехать за пределы Англии? Кто там им интересуется из грандов?
Легенда «Арсенала» Ян Райт скептически смотрит на перспективы форварда Тео Уолкотта добиться с командой существенных успехов. По мнению ветерана, футболисту следует сменить клуб.
«Я думаю, он должен покинуть команду ради своего же блага. Что Тео может выиграть с нынешним «Арсеналом»? Считаю он должен двигаться дальше»,– заявил Райт.
Текущий контракт Уолкотта с «Арсеналом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Англии три матча, в которых не отметился результативными действиями.