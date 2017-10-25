Ветеран «Арсенала» посоветовал Уолкотту уйти из команды

Легенда «Арсенала» Ян Райт скептически смотрит на перспективы форварда Тео Уолкотта добиться с командой существенных успехов. По мнению ветерана, футболисту следует сменить клуб.

«Я думаю, он должен покинуть команду ради своего же блага. Что Тео может выиграть с нынешним «Арсеналом»? Считаю он должен двигаться дальше»,– заявил Райт.

Текущий контракт Уолкотта с «Арсеналом» истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Англии три матча, в которых не отметился результативными действиями.