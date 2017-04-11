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    Уолкотт: «Можем только извиниться перед болельщиками «Арсенала»

    Нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился своими эмоциями после крупного поражения в гостевом матче 32-го тура английской Премьер-лиги от «Кристал Пэлас». Напомним, что это поражение стало для «канониров» четвертым кряду на выезде.

    «Сегодня на поле были не игроки «Арсенала». Можем только извиниться перед нашими болельщиками, которых подвели. Соперник хотел победить больше, чем мы.

    Все в раздевалке были очень расстроены. Мы не выходим на игры, чтобы проигрывать», – заявил Уолкотт.

    На данный момент «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице, отставая от четвертой позиции на семь очков.

    Источник: BBC

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    11.04.2017 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 апреля 2017, 15:43

      «Можем только извиниться перед болельщиками «Арсенала»
      - Но Венгера мы все равно сольем )))

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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 11 апреля 2017, 10:28

      Ну как так Тео? Неужели все вместе сливайте тренера? Такими темпами и участие в следующей ЛЧ под большим вопросом.

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