Тео Уолкотт - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Уолкотт
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Тео
|Фамилия
|Уолкотт
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 марта 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 63'
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|67' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|63' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|59' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|65' - 90'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|62' -77'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|60' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)