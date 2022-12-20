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Тео Уолкотт
Статистика
Тео Уолкотт - статистика
Завершил карьеру
16 марта 1989 (37)
#32 | Нападающий
176 см | 68 кг
Англия | Барбадос
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Саутгемптон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Саутгемптон
2 : 1
20.12.2022
Линкольн
62' - 77'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Саутгемптон
2 : 1
09.11.2022
Шеффилд Уэнсдэй
60' - 90'
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