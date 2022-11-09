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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 09 ноября 2022
Саутгемптон
09.11.2022, среда, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
45+2'
Д. Уорд-Проус (П)
24'
Д. Виндасс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
86'
Замена
М. Смит
️️️️
Ф. Деле-Баширу
Желтая карточка
Р. Перро
83'
Замена
С. Армстронг
️️️️
С. Мара
77'
76'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
Д. Виндасс
76'
Замена
У. Волкс
️️️️
Т. Бакинсон
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
С. Эдози
71'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Арибо
60'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
М. Дженепо
60'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Салису
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Уорд-Проус
45'
+2
27'
Желтая карточка
К. Патерсон
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Виндасс
Пас отдал
Ф. Деле-Баширу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Шеффилд Уэнсдэй
13
Дэвид Стокдейл
ВР
27
Dominic Iorfa
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
10
Джош Виндасс
АП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Саутгемптон
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
26
Nico Lawrence
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
27
Льюис Пэйн
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
11
Джимми Морган
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
21
Джейден Браун
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
3-1-2-2-2
29
МакКарти
13
Лянко
15
Чалета-Цар
22
Салису
27
Диалло
30
Уорд-Проус
18
Арибо
23
Эдози
12
Дженепо
14
Мара
10
Армстронг
3-1-2-1-3
13
Стокдейл
27
13
Патерсон
25
МакГиннес
19
Бакинсон
28
10
Беннэн
10
Виндасс
20
19
16
Деле-Баширу
22
Салису
15
Перро
15
Перро
22
Салису
14
Мара
17
Армстронг
17
Армстронг
14
Мара
12
Дженепо
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
12
Дженепо
23
Эдози
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
23
Эдози
18
Арибо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Арибо
10
Виндасс
33
Джеймс
33
Джеймс
10
Виндасс
19
Бакинсон
6
Волкс
6
Волкс
19
Бакинсон
16
Деле-Баширу
14
Смит
14
Смит
16
Деле-Баширу
Остались в запасе
Саутгемптон
Шеффилд Уэнсдэй
13
Вилли Кабальеро
ВР
26
Nico Lawrence
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
Джимми Морган
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
26
Nico Lawrence
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ЦП
11
Джимми Морган
ЦФ
Остались в запасе
21
Джейден Браун
ЦЗ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Саутгемптон - Шеффилд Уэнсдэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
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