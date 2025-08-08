Введите ваш ник на сайте
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1

Сегодня, 09:45
1

ЦСКА проявлял интерес к покупке вингера «Тулузы» Ибраима Сиссоко. Москвичи рассматривали нидерландца как потенциальное усиление на левом фланге атаки.

Футболист был готов перейти в РПЛ с зарплатой в пределах 500-550 тысяч евро в год, однако в итоге столичный клуб решил отказаться от кандидатуры Сиссоко.

В прошлом сезоне 22-летний Сиссоко играл на правах аренды за клубы Чемпионшипа – «Плимут Аргайл» и «Шеффилд Уэнсдей». Он провел за них 20 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

  • Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 1,5 миллиона евро.
  • Контракт вингера с «Тулузой» рассчитан до 30 июня 2027 года.

У ЦСКА возникли разногласия с «Эстудиантесом» по трансферу Паласиоса
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2025
Агент Койта высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Шеффилд Уэнсдэй ЦСКА Тулуза Сиссоко Ибрахим
Интерес
1754643052
Нидерландец Ибрагим(да ещё Сиссоко) в ЦСКА неприменим-пусть идёт далёко.
Ответить
