ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1

ЦСКА проявлял интерес к покупке вингера «Тулузы» Ибраима Сиссоко. Москвичи рассматривали нидерландца как потенциальное усиление на левом фланге атаки.

Футболист был готов перейти в РПЛ с зарплатой в пределах 500-550 тысяч евро в год, однако в итоге столичный клуб решил отказаться от кандидатуры Сиссоко.

В прошлом сезоне 22-летний Сиссоко играл на правах аренды за клубы Чемпионшипа – «Плимут Аргайл» и «Шеффилд Уэнсдей». Он провел за них 20 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.