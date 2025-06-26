«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта

Спортивный директор болгарского «Септември» Кристиян Добрев подтвердил интерес «Ростова» к правому защитнику Михаилу Полендакову.
«У нас было три-четыре опции, куда бы мог перейти Полендаков. Но на данный момент только два клуба борются за Михаила – это «Ростов» и «Шеффилд Уэнсдей».
Мы ждем решения игрока – ему выбирать, где продолжать карьеру», – сказал Добрев.
- Рыночная стоимость 18-летнего футболиста – 600 тысяч евро.
- За главную команду «Септември» Полендаков провел 39 матчей и сделал 2 ассиста.
Источник: Sport24