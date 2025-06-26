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«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта

Сегодня, 14:46

Спортивный директор болгарского «Септември» Кристиян Добрев подтвердил интерес «Ростова» к правому защитнику Михаилу Полендакову.

«У нас было три-четыре опции, куда бы мог перейти Полендаков. Но на данный момент только два клуба борются за Михаила – это «Ростов» и «Шеффилд Уэнсдей».

Мы ждем решения игрока – ему выбирать, где продолжать карьеру», – сказал Добрев.

  • Рыночная стоимость 18-летнего футболиста – 600 тысяч евро.
  • За главную команду «Септември» Полендаков провел 39 матчей и сделал 2 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Ростов Шеффилд Уэнсдэй Септември
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