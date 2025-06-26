«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта

Спортивный директор болгарского «Септември» Кристиян Добрев подтвердил интерес «Ростова» к правому защитнику Михаилу Полендакову.

«У нас было три-четыре опции, куда бы мог перейти Полендаков. Но на данный момент только два клуба борются за Михаила – это «Ростов» и «Шеффилд Уэнсдей».

Мы ждем решения игрока – ему выбирать, где продолжать карьеру», – сказал Добрев.