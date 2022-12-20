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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Линкольн
Саутгемптон - Линкольн: обзор матча 20 декабря 2022
Саутгемптон
20.12.2022, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Линкольн
25'
Ч. Адамс
74'
Ч. Адамс
2'
Г. Базуну (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Линкольн
90'
+3
Желтая карточка
П. О'Коннор
Замена
М. Дженепо
️️️️
Т. Уолкотт
77'
76'
Замена
Т. Бишоп
️️️️
Д. Мандрою
ГОЛ! 2:1!
Ч. Адамс
74'
Замена
С. Армстронг
️️️️
М. Салису
63'
Замена
С. Эдози
️️️️
К. Уокер-Питерс
63'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Армстронг
62'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
А. Белла Кочап
46'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Адамс
Пас отдал
М. Эльюнусси
25'
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Базуну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
31
Гэвин Базуну
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
17
Армель Белла Кочап
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Че Адамс
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Линкольн
19
Carl Rushworth
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
ЦЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
5
Regan Poole
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
14
Секу Мара
ЦФ
Линкольн
3
Тимоти Эйома
ПЗ
8
Тедди Бишоп
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
3
Jamie Robson
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Базуну
17
Белла Кочап
13
Лянко
22
Салису
15
Перро
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
6
Мэйтленд-Найлс
10
Эльюнусси
10
Армстронг
19
Адамс
3-2-3
19
45
15
О'Коннор
23
Рауэн
24
Виртю
6
Сандерс
14
Мандрою
30
5
17
Белла Кочап
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
17
Белла Кочап
22
Салису
17
Армстронг
17
Армстронг
22
Салису
Уолкотт
12
Дженепо
12
Дженепо
Уолкотт
2
Уокер-Питерс
23
Эдози
23
Эдози
2
Уокер-Питерс
10
Армстронг
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Армстронг
14
Мандрою
8
Бишоп
8
Бишоп
14
Мандрою
Остались в запасе
Саутгемптон
Линкольн
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
3
Тимоти Эйома
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
3
Jamie Robson
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
27
Ибраима Диалло
ОП
18
Джо Арибо
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
Остались в запасе
3
Тимоти Эйома
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
3
Jamie Robson
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Саутгемптон - Линкольн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
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