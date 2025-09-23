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  • «Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

23 сентября 2025, 20:35
Линкольн
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Челси
42' R. Street
48' Т. Джордж 50' Ф. Буонанотте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Линкольн
1
Зак Джикок
ВР
2
Тендэй Дариква
(К) ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
22
Том Хамер
ПЗ
14
Conor McGrandles
ЦФ
22
L. Montsma
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Ben House
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Тайрик Джордж
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
17
Энцо Фернандес
(К) ОП
17
Андрей Сантос
ОП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Линкольн
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
9
Джеймс Коллинс
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
27
Oscar Thorn
ЦФ
Челси
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
5
Олли Харрисон
ЦП
10
Reggie Walsh
ЦП
41
Эстевао
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
29
Шумаира Меука
ЦФ
3-5
1
Джикок
2
Дариква
15
Брэдли
22
Хамер
18
34
17
24
6
4-2-3-1
1
Йоргенсен
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
21
Хато
17
Фернандес
17
Сантос
11
Гиттенс
10
Буонанотте
17
Гарначо
19
Джордж
24
8
Бейлисс
8
Бейлисс
24
17
25
25
17
18
7
7
18
34
9
Коллинс
9
Коллинс
34
22
19
19
22
17
Фернандес
17
Кукурелья
17
Кукурелья
17
Фернандес
10
Буонанотте
10
10
10
Буонанотте
11
Гиттенс
7
Нету
7
Нету
11
Гиттенс
19
Джордж
29
Меука
29
Меука
19
Джордж
Остались в запасе
Линкольн
Челси
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
27
Oscar Thorn
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
5
Олли Харрисон
ЦП
41
Эстевао
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
27
Oscar Thorn
ЦФ
Остались в запасе
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
5
Олли Харрисон
ЦП
41
Эстевао
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Линкольн - Челси
3
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
9
Офсайды
4
4
Количество передач
224
623
Сейвы
2
0
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Линкольн» против «Челси», 1/16 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Линкольн» – «Челси»

«Линкольн» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Челси Линкольн
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