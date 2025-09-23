23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Линкольн
Линкольн
3-5
1
Джикок
2
Дариква
15
Брэдли
22
Хамер
18
34
17
24
6
4-2-3-1
1
Йоргенсен
27
Густо
3
Фофана
99
Чалоба
21
Хато
17
Фернандес
17
Сантос
11
Гиттенс
10
Буонанотте
17
Гарначо
19
Джордж
24
8
Бейлисс
8
Бейлисс
24
17
25
25
17
18
7
7
18
34
9
Коллинс
9
Коллинс
34
22
19
19
22
17
Фернандес
17
Кукурелья
17
Кукурелья
17
Фернандес
10
Буонанотте
10
10
10
Буонанотте
11
Гиттенс
7
Нету
7
Нету
11
Гиттенс
19
Джордж
29
Меука
29
Меука
19
Джордж
Остались в запасе
Линкольн
Челси
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
27
Oscar Thorn
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
5
Олли Харрисон
ЦП
41
Эстевао
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
1
Джордж Уикенс
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
8
Erik Ring
ЦП
27
Oscar Thorn
ЦФ
Остались в запасе
24
Рис Джеймс
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
5
Олли Харрисон
ЦП
41
Эстевао
ПВ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Линкольн - Челси
3
4
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
17
9
Офсайды
4
4
Количество передач
224
623
Сейвы
2
0
Точность передач %
68
89
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Линкольн» против «Челси», 1/16 финала Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Линкольн» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»