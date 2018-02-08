Нападающий «Эвертона» Тео Уолкотт рассказал о причинах перехода в ливерпульский клуб.

«Мы с Эллардайсом поработали немного в сборной и теперь видимся каждый день. Интенсивность тренировок, требования — все на высоком уровне. Мне нравится тренироваться каждый день и становиться лучше.

Эллардайс — одна из главных причин, почему я перешел в «Эвертон». Я хотел попасть к такому тренеру, который сможет раскрыть мой потенциал», — сказал Уолкотт.

Напомним, что игрок подписал с «Эвертоном» контракт, рассчитанный до 2021 года.