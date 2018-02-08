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    Уолкотт: «Эллардайс — одна из главных причин, почему я перешел в «Эвертон»

    Нападающий «Эвертона» Тео Уолкотт рассказал о причинах перехода в ливерпульский клуб.

    «Мы с Эллардайсом поработали немного в сборной и теперь видимся каждый день. Интенсивность тренировок, требования — все на высоком уровне. Мне нравится тренироваться каждый день и становиться лучше.

    Эллардайс — одна из главных причин, почему я перешел в «Эвертон». Я хотел попасть к такому тренеру, который сможет раскрыть мой потенциал», — сказал Уолкотт.

    Напомним, что игрок подписал с «Эвертоном» контракт, рассчитанный до 2021 года.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    08.02.2018 14:05
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