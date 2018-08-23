Игроки «Эвертона» стали персонажами игры Angry Birds

Трое футболистов «Эвертона» стали персонажами Angry Birds Evolution.

В качестве героев популярной игры выступят полузащитник Гильфи Сигурдссон и нападающие Тео Уолкотт и Дженк Тосун.

Это не первая совместная работа ливерпульского клуба с компанией-производителем игры Rovio Entertainment. «Эвертон» сотрудничает с фирмой с 2017 года, на рукавах футболок домашней формы размещен логотип игры.

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