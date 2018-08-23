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    Игроки «Эвертона» стали персонажами игры Angry Birds

    Трое футболистов «Эвертона» стали персонажами Angry Birds Evolution.

    В качестве героев популярной игры выступят полузащитник Гильфи Сигурдссон и нападающие Тео Уолкотт и Дженк Тосун.

    Это не первая совместная работа ливерпульского клуба с компанией-производителем игры Rovio Entertainment. «Эвертон» сотрудничает с фирмой с 2017 года, на рукавах футболок домашней формы размещен логотип игры.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    23.08.2018 12:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 23 августа 2018, 16:54

      Чем бы дитя не тешилось...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 августа 2018, 12:55

      Креативно вышло)

      3
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