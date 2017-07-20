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    Футболисты «Арсенала» получили пищевое отравление перед матчем с «Баварией»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда перед матчем Международного кубка чемпионов против «Баварии». В этой игре Аарон Рэмзи и Тео Уолкотт вышли на замену, Сеад Колашинац был заменен в первом тайме, а Пер Мертезакер и Оливье Жиру пропустили поединок. Все это связано с пищевым отравлением игроков.

    «У нас были серьезные проблемы в первом матче. Особенно тяжело нам пришлось в первом тайме. Уолкотт, Колашинац, Мертезакер и Жиру не были готовы к полной игре, поскольку отравились местной едой», – приводит слова Венгера Sky Sports.

    Напомним, что матч Международного кубка чемпионов «Арсенал» – «Бавария» закончился со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти верх взял «Арсенал» – 3:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 20 июля 2017, 18:09

      что тут скажешь...дети потому что еще)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июля 2017, 12:23

      И всеравно победили по пенальти. Респект!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 20 июля 2017, 12:22

      Отмазка капитальная

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > kaa-71 20 июля 2017, 12:24

      Отмазка от чего? От победы?...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor 20 июля 2017, 11:51

      а разве пьер не завершил карьеру?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Raxor 20 июля 2017, 11:53

      аа, щас прочитал про его завершение, он должен закончить через год
      P.S. в бомбардире не указывали когда именно он завершит карьеру

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 20 июля 2017, 11:21

      А когда не отравлялись - аккуратно проигрывали Баварии, с разгромом )

      0
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