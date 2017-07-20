Футболисты «Арсенала» получили пищевое отравление перед матчем с «Баварией»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его команда перед матчем Международного кубка чемпионов против «Баварии». В этой игре Аарон Рэмзи и Тео Уолкотт вышли на замену, Сеад Колашинац был заменен в первом тайме, а Пер Мертезакер и Оливье Жиру пропустили поединок. Все это связано с пищевым отравлением игроков.

«У нас были серьезные проблемы в первом матче. Особенно тяжело нам пришлось в первом тайме. Уолкотт, Колашинац, Мертезакер и Жиру не были готовы к полной игре, поскольку отравились местной едой», – приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что матч Международного кубка чемпионов «Арсенал» – «Бавария» закончился со счетом 1:1 в основное время. В серии пенальти верх взял «Арсенал» – 3:2.