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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Эвертон
Уотфорд - Эвертон: обзор матча 11 мая 2022
Уотфорд
11.05.2022, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Эвертон
Замена
О. Этебо
️️️️
Э. Кайембе
89'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
С. Калу
86'
81'
Замена
Аллан
️️️️
Ф. Делф
77'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Д. Грей
65'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Самир
60'
18'
Желтая карточка
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
39
Эдо Кайембе
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Демарай Грей
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Фостер
25
Масина
27
Кабаселе
33
Самир
2
Нгакия
39
Кайембе
12
Сема
32
Гослинг
17
Сиссоко
90
Калу
9
Педро
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
27
Холгейт
16
Миколенко
6
Дукуре
18
Делф
10
Грей
10
Гордон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
90
Калу
20
Кэткарт
20
Кэткарт
90
Калу
39
Кайембе
5
Этебо
5
Этебо
39
Кайембе
18
Делф
25
Аллан
25
Аллан
18
Делф
10
Грей
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
10
Грей
Остались в запасе
Уотфорд
Эвертон
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
15
Адриан Блэйк
ЦП
43
Джек Гривз
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Уотфорд - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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