Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 06 апреля 2022
Бернли
06.04.2022, среда, 21:30
Англия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
12'
Н. Коллинс
57'
Д. Родригес
85'
М. Корне
18'
Ришарлисон (П)
41'
Ришарлисон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бернли - Эвертон
87'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
М. Холгейт
ГОЛ! 3:2!
М. Корне
Пас отдал
М. Выдра
85'
Замена
Д. Макнил
️️️️
А. Леннон
85'
Замена
М. Выдра
️️️️
В. Вегхорст
80'
Желтая карточка
М. Лоутон
76'
73'
Замена
Д. Грей
️️️️
Э. Гордон
Замена
М. Лоутон
️️️️
К. Робертс
72'
ГОЛ! 2:2!
Д. Родригес
Пас отдал
Ч. Тэйлор
57'
54'
Желтая карточка
Б. Годфри
41'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ришарлисон
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ришарлисон
ГОЛ! 1:0!
Н. Коллинс
Пас отдал
М. Корне
12'
Желтая карточка
Д. Браунхилл
10'
3'
Желтая карточка
М. Холгейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
22
Коллинс
6
Тарковски
14
Робертс
8
Вествуд
8
Браунхилл
12
Леннон
70
Корне
9
Вегхорст
16
Родригес
3-2-1-2-2
1
Пикфорд
4
Брэнтуэйт
27
Холгейт
3
Кенни
4
Годфри
16
Миколенко
6
Дукуре
10
Гордон
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
14
Робертс
38
Лоутон
38
Лоутон
14
Робертс
12
Леннон
11
Макнил
11
Макнил
12
Леннон
9
Вегхорст
11
Выдра
11
Выдра
9
Вегхорст
10
Гордон
10
Грей
10
Грей
10
Гордон
27
Холгейт
23
Рондон
23
Рондон
27
Холгейт
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
8
Деле Алли
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Бернли - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Эвертон
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+