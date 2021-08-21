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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Эвертон
Лидс - Эвертон: обзор матча 21 августа 2021
Лидс
21.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
41'
М. Клих
73'
Рафинья
30'
Д. Калверт-Льюин (П)
50'
Д. Грей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Эвертон
90'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
84'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Д. Грей
83'
Желтая карточка
А. Дукуре
77'
Желтая карточка
Ш. Коулмен
74'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Ивоби
ГОЛ! 2:2!
Рафинья
Пас отдал
Л. Купер
73'
68'
Желтая карточка
Л. Динь
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
Х. Фирпо
60'
Замена
Т. Робертс
️️️️
М. Клих
60'
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грей
Пас отдал
А. Дукуре
ГОЛ! 1:1!
М. Клих
Пас отдал
П. Бэмфорд
41'
37'
Желтая карточка
Й. Мина
Желтая карточка
П. Бэмфорд
37'
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
Л. Купер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
25
Аллан
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
16
Коди Драме
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Мелье
15
Даллас
4
Стрейк
6
Купер
23
Фирпо
27
Филлипс
12
Эйлинг
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
45
Бэмфорд
4-2-2-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
22
Мина
5
Кин
12
Динь
25
Аллан
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Грей
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
23
Фирпо
16
Шеклтон
16
Шеклтон
23
Фирпо
43
Клих
19
Робертс
19
Робертс
43
Клих
10
Грей
18
Делф
18
Делф
10
Грей
17
Ивоби
25
Таунсенд
25
Таунсенд
17
Ивоби
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Лидс
Эвертон
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
16
Коди Драме
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
16
Коди Драме
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
5
Жан-Филипп Гбамен
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лидс - Эвертон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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