Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 08 мая 2022
Лестер
08.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Эвертон
11'
П. Дака
6'
В. Миколенко
30'
М. Холгейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Эвертон
Желтая карточка
У. Фофана
90'
+3
Желтая карточка
Д. Амарти
88'
Замена
А. Лукман
️️️️
П. Дака
80'
74'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Грей
66'
Замена
Д. Кенни
️️️️
В. Миколенко
Замена
Д. Варди
️️️️
Н. Менди
66'
Желтая карточка
Н. Менди
47'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Перес
46'
30'
ГОЛ! 1:2!
М. Холгейт
18'
Замена
М. Кин
️️️️
Й. Мина
ГОЛ! 1:1!
П. Дака
11'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Миколенко
Пас отдал
А. Ивоби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
11
Харви Барнс
ЛП
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-2-3
1
Шмейхель
12
Амарти
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
6
Менди
18
Тилеманс
17
Ихеначо
22
Перес
27
Дака
4-2-3-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
22
Мина
27
Холгейт
16
Миколенко
6
Дукуре
18
Делф
10
Гордон
10
Грей
17
Ивоби
47
Ришарлисон
27
Дака
11
Лукман
11
Лукман
27
Дака
22
Перес
11
Барнс
11
Барнс
22
Перес
6
Менди
9
Варди
9
Варди
6
Менди
16
Миколенко
3
Кенни
3
Кенни
16
Миколенко
22
Мина
5
Кин
5
Кин
22
Мина
10
Грей
23
Рондон
23
Рондон
10
Грей
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
2
Рис Уэлч
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Лестер - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Эвертон
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
Вчера, 17:23
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+