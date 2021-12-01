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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ливерпуль
Эвертон - Ливерпуль: обзор матча 01 декабря 2021
Эвертон
01.12.2021, среда, 23:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 4
Завершен
Ливерпуль
38'
Д. Грей
9'
Д. Хендерсон
19'
М. Салах
64'
М. Салах
79'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Ливерпуль
88'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Д. Жота
Замена
Д. Тосун
️️️️
Д. Грей
85'
83'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Д. Хендерсон
80'
Желтая карточка
В. ван Дейк
79'
ГОЛ! 1:4!
Д. Жота
Пас отдал
Э. Робертсон
75'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
Замена
Ф. Делф
️️️️
Э. Таунсенд
73'
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Салах
63'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Замена
Э. Гордон
️️️️
Х. Саломон Рондон
59'
Желтая карточка
Д. Грей
44'
Желтая карточка
Л. Динь
40'
39'
Желтая карточка
Т. Алькантара
ГОЛ! 1:2!
Д. Грей
Пас отдал
Ришарлисон
38'
Желтая карточка
Аллан
31'
19'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Хендерсон
Желтая карточка
Э. Таунсенд
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендерсон
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-2-2
1
Пикфорд
12
Динь
4
Годфри
5
Кин
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
10
Грей
25
Таунсенд
23
Рондон
47
Ришарлисон
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
32
Матип
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Салах
20
Жота
10
Мане
23
Рондон
10
Гордон
10
Гордон
23
Рондон
25
Таунсенд
18
Делф
18
Делф
25
Таунсенд
10
Грей
23
Тосун
23
Тосун
10
Грей
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
20
Жота
18
Минамино
18
Минамино
20
Жота
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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