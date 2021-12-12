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Кристал Пэлас - Эвертон
Кристал Пэлас - Эвертон: обзор матча 12 декабря 2021
Кристал Пэлас
12.12.2021, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
41'
К. Галлахер
62'
Д. Томкинс
90+4'
К. Галлахер
70'
Х. Саломон Рондон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Эвертон
ГОЛ! 3:1!
К. Галлахер
90'
+4
Замена
Н. Клайн
️️️️
Т. Митчелл
90'
+1
76'
Желтая карточка
Д. Грей
Замена
К. Бентеке
️️️️
О. Эдуард
74'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
У. Хьюз
74'
72'
Желтая карточка
А. Дукуре
70'
ГОЛ! 2:1!
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 2:0!
Д. Томкинс
62'
58'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Ришарлисон
58'
Замена
Э. Гордон
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 1:0!
К. Галлахер
Пас отдал
Ж. Айю
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
5
Томкинс
6
Гехи
25
Уорд
8
Куяте
19
Хьюз
8
Галлахер
10
Заа
10
Айю
29
Эдуард
4-3-2-1
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
6
Дукуре
18
Делф
20
Гомеш
25
Таунсенд
10
Грей
47
Ришарлисон
3
Митчелл
17
Клайн
17
Клайн
3
Митчелл
19
Хьюз
27
Шлупп
27
Шлупп
19
Хьюз
29
Эдуард
20
Бентеке
20
Бентеке
29
Эдуард
18
Делф
10
Гордон
10
Гордон
18
Делф
47
Ришарлисон
23
Рондон
23
Рондон
47
Ришарлисон
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Эвертон
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
АП
17
Майкл Олисе
ПВ
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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