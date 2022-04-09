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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Манчестер Юнайтед
Эвертон - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 апреля 2022
Эвертон
09.04.2022, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
27'
Э. Гордон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Манчестер Юнайтед
87'
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
Д. Пикфорд
86'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Ф. Делф
84'
Желтая карточка
Э. Гордон
75'
Замена
Д. Грей
️️️️
Д. Калверт-Льюин
71'
64'
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
64'
Замена
Х. Мата
️️️️
Н. Матич
51'
Желтая карточка
П. Погба
36'
Замена
П. Погба
️️️️
Фред
ГОЛ! 1:0!
Э. Гордон
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
25
Аллан
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
64
Хуан Мата
АП
4-2-2-2
1
Пикфорд
16
Миколенко
4
Годфри
5
Кин
23
Коулмен
25
Аллан
18
Делф
17
Ивоби
10
Гордон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
13
Теллес
18
Матич
7
Фред
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Роналду
18
Делф
6
Дукуре
6
Дукуре
18
Делф
9
Калверт-Льюин
10
Грей
10
Грей
9
Калверт-Льюин
7
Фред
8
Погба
8
Погба
7
Фред
18
Матич
64
Мата
64
Мата
18
Матич
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Эвертон
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
28
Аннибал Меджбри
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
22
Том Хитон
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
28
Аннибал Меджбри
АП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Эвертон - Манчестер Юнайтед
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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