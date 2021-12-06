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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 06 декабря 2021
Эвертон
06.12.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
79'
Ришарлисон
90+2'
Д. Грей
45+2'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
Желтая карточка
Д. Грей
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Д. Грей
90'
+2
Замена
А. Ивоби
️️️️
Э. Гордон
87'
85'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
79'
75'
Желтая карточка
М. Эдегор
71'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Мартинелли
Замена
А. Гомеш
️️️️
Э. Таунсенд
66'
65'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
К. Тирни
63'
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
Б. Годфри
51'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
М. Эдегор
Пас отдал
К. Тирни
Замена
М. Холгейт
️️️️
Й. Мина
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Арсенал
13
Артур Оконкво
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
22
Мина
5
Кин
4
Годфри
23
Коулмен
6
Дукуре
25
Аллан
10
Грей
10
Гордон
25
Таунсенд
47
Ришарлисон
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
91
Ляказетт
22
Мина
27
Холгейт
27
Холгейт
22
Мина
25
Таунсенд
20
Гомеш
20
Гомеш
25
Таунсенд
10
Гордон
17
Ивоби
17
Ивоби
10
Гордон
63
Тирни
17
Тавареш
17
Тавареш
63
Тирни
91
Ляказетт
7
Обамеянг
7
Обамеянг
91
Ляказетт
7
Мартинелли
9
Нкетиа
9
Нкетиа
7
Мартинелли
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
13
Артур Оконкво
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
13
Артур Оконкво
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Гудисон Парк
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