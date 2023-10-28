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Кристал Пэлас
Эдвард Нкетиа
€ 10 млн
Эдвард Нкетиа
Кристал Пэлас
30 мая 1999 (27)
#9 | Нападающий
Англия
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Трансферы
АПЛ. «Арсенал» благодаря хет-трику Нкетиа разгромил аутсайдера (5:0)
2023.10.28 18:59
АПЛ. Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» вырвать победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2)
2023.01.22 21:23
5
Фото
«Арсенал» продлил контракт с Нкетиа
2022.06.18 15:53
Хадсон-Одои и Нкетиа будут выступать за участника ЧМ-2022 Гану
2022.05.11 10:42
1
Нкетиа – второй игрок «Арсенала», оформивший дубль к 10-й минуте в матче АПЛ
2022.05.08 19:38
АПЛ. «Арсенал» победил в гостях «Челси» (4:2) и прервал серию из 3 поражений, у Нкетиа дубль
2022.04.20 23:39
4
«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» по Нкетиа
2022.01.29 21:11
Кубок лиги. «Арсенал» разгромил «Сандерленд» благодаря хет-трику Нкетиа и вышел в 1/2 финала
2021.12.22 00:36
Mirror: семь игроков близки к уходу из «Арсенала» по решению Артеты
2021.05.16 09:51
4
Лукаку – лучший бомбардир турниров УЕФА в 2020 году
2020.12.26 12:53
2
Отбор молодежного Евро-2021. Игрок «Арсенала» Нкетиа в матче с Косово за десять минут оформил второй хет-трик подряд
2020.09.04 21:59
Видео
Товарищеский матч. «Арсенал» забил шесть голов бывшей команде Смертина «Чарльтону», у Нкетиа хет-трик
2020.06.07 00:29
Форвард «Арсенала» Нкетиа оформил дубль в ворота «Норвича». Он родился после того, как Венгер стал главным тренером
2017.10.25 01:00
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