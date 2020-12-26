Лукаку – лучший бомбардир турниров УЕФА в 2020 году

УЕФА опубликовал рейтинг лучших голеадоров турниров под эгидой организации в 2020 году.

Первое место занял нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, забивший 16 мячей – четыре в Лиге чемпионов, семь в Лиге Европы и пять в Лиге наций.

Вторым стал форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд с 14 голами в активе – восемь в Лиге чемпионов и шесть в Лиге наций.

Замкнул топ-3 Эдвард Нкетиа из «Арсенала». Он отличился 11 раз – трижды в Лиге Европы и восемь раз в отборе молодежного Евро-2021.