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    Лукаку – лучший бомбардир турниров УЕФА в 2020 году

    УЕФА опубликовал рейтинг лучших голеадоров турниров под эгидой организации в 2020 году.

    Первое место занял нападающий «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, забивший 16 мячей – четыре в Лиге чемпионов, семь в Лиге Европы и пять в Лиге наций.

    Вторым стал форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд с 14 голами в активе – восемь в Лиге чемпионов и шесть в Лиге наций.

    Замкнул топ-3 Эдвард Нкетиа из «Арсенала». Он отличился 11 раз – трижды в Лиге Европы и восемь раз в отборе молодежного Евро-2021.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4100

      Cleaner 28 минут назад

      Это который в свои ворота забил? Ну молодец Лукаку!..)

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