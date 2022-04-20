АПЛ. «Арсенал» победил в гостях «Челси» (4:2) и прервал серию из 3 поражений, у Нкетиа дубль

«Арсенал» в 25-м туре чемпионата Англии победил на выезде «Челси». Дубль оформил Эдвард Нкетиа.

«Челси» не побеждает «Арсенал» на «Стэмфорд Бридж» с 2018 года.

«Арсенал» прервал серию из трех поражений. Команда Микеля Артеты не идет в зоне Лиги чемпионов только ввиду дополнительных показателей. «Челси» по-прежнему занимает третье место.

Англия. АПЛ. 25-й тур

Челси – Арсенал – 2:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Нкетиа, 13; 1:1 – Вернер, 17; 1:2 – Смит-Роу, 27; 2:2 – Аспиликуэта, 32; 2:3 – Нкетиа, 57; 2:4 – Сака, 90+4 (с пенальти).

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