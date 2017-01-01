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    Mirror: семь игроков близки к уходу из «Арсенала» по решению Артеты

    «Арсенал» планирует летом продать в другие клубы семь своих футболистов. Список согласован с главным тренером Микелем Артетой. Речь идет о следующих игроках.

    Бернд Лено (контракт до 2023 года);

    Эктор Бельерин (контракт до 2023 года);

    Эдди Нкетиа (контракт до 2022 года);

    Лукас Торрейра (сейчас в аренде в «Атлетико», контракт с «Арсеналом» до 2023 года);

    Маттео Гендузи (сейчас в аренде в «Герте», контракт с «Арсеналом» до 2022 года);

    Джозеф Уиллок (сейчас в аренде в «Ньюкасле», контракт с «Арсеналом» до 2023 года);

    Сеад Колашинац (контракт до 2022 года).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Mirror

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Lucky_Strike 51 минуту назад

      А самого Артету не хотят за шею гнать

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