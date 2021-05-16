Mirror: семь игроков близки к уходу из «Арсенала» по решению Артеты

«Арсенал» планирует летом продать в другие клубы семь своих футболистов. Список согласован с главным тренером Микелем Артетой. Речь идет о следующих игроках.

Бернд Лено (контракт до 2023 года);

Эктор Бельерин (контракт до 2023 года);

Эдди Нкетиа (контракт до 2022 года);

Лукас Торрейра (сейчас в аренде в «Атлетико», контракт с «Арсеналом» до 2023 года);

Маттео Гендузи (сейчас в аренде в «Герте», контракт с «Арсеналом» до 2022 года);

Джозеф Уиллок (сейчас в аренде в «Ньюкасле», контракт с «Арсеналом» до 2023 года);

Сеад Колашинац (контракт до 2022 года).