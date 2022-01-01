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Хадсон-Одои и Нкетиа будут выступать за участника ЧМ-2022 Гану

Англичане Каллум Хадсон-Одои («Челси») и Эдвард Нкетиа («Арсенал») воспользовались правом сменить спортивное гражданство на ганское. Теперь они доступны для сборной этой страны.

Гана выступит на ЧМ-2022. Также она ведет работу над получением паспорта для Иньяки Уильямса («Атлетик»).

  • Гана вернулась на ЧМ после пропуска в 2018 году.
  • 21-летний Хадсон-Одои родился в Лондоне, как и Нкетиа.
  • Нкетиа провел 17 матчей за молодежную сборную Англии, забил 16 голов.

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Источник: твиттер Фрэнка Халида

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Сегодня, 10:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +2180

    Аристократ Олжик 2 часа назад

    Сильнее усиление для Ганы, а англичане не обиднеют, у них переизбыток вингеров

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