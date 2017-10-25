Форвард «Арсенала» Нкетиа оформил дубль в ворота «Норвича». Он родился после того, как Венгер стал главным тренером

В матче 1/8 кубка английской лиги «Арсенал» – «Норвич» (2:1) на 85-й минуте матча в составе канониров на поле вышел Эдвард Нкетиа.

Этот игрок появился на поле при счете 0:1 в пользу «Норвича» и сначала сравнял счет, а потом, уже в дополнительное время, оформил дубль и принес своей команде победу.

Он родился 30 мая 1999 года — на два с половиной года позже, чем Арсен Венгер возглавил «Арсенал» (француз занял пост главного тренера 1 октября 1996 года).

Таким образом, Нкетиа стал первым игроком, который родился и забил мяч в официальном матче за «Арсенал» после назначения Венгера на пост главного тренера.