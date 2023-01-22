Ты храбрый воин..Ты сильный воин..Ты мой самый лучший враг..(Дж.Ф.Купер "Зверобой")... С победой,канониры..!
«Арсенал» в 21-м туре чемпионата Англии вырвал победу над «Манчестер Юнайтед». Дубль оформил форвард Эдвард Нкетиа.
Лондонцы лидируют с пятиочковым отрывом. «Юнайтед» занимает четвертую строчку.
Манчестерцы проиграли впервые в 2022 году. У «Арсенала» в этом году поражений нет.
Англия. АПЛ. 21-й тур
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Рэшфорд, 17; 1:1 – Нкетиа, 24; 2:1 – Сака, 53; 2:2 – Мартинес, 59; 3:2 – Нкетиа, 90.
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