«Арсенал» в 21-м туре чемпионата Англии вырвал победу над «Манчестер Юнайтед». Дубль оформил форвард Эдвард Нкетиа.

Лондонцы лидируют с пятиочковым отрывом. «Юнайтед» занимает четвертую строчку.

Манчестерцы проиграли впервые в 2022 году. У «Арсенала» в этом году поражений нет.

Англия. АПЛ. 21-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Рэшфорд, 17; 1:1 – Нкетиа, 24; 2:1 – Сака, 53; 2:2 – Мартинес, 59; 3:2 – Нкетиа, 90.

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