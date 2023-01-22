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    АПЛ. Дубль Нкетиа помог «Арсеналу» вырвать победу над «Манчестер Юнайтед» (3:2)

    «Арсенал» в 21-м туре чемпионата Англии вырвал победу над «Манчестер Юнайтед». Дубль оформил форвард Эдвард Нкетиа.

    Лондонцы лидируют с пятиочковым отрывом. «Юнайтед» занимает четвертую строчку.

    Манчестерцы проиграли впервые в 2022 году. У «Арсенала» в этом году поражений нет.

    Англия. АПЛ. 21-й тур

    Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рэшфорд, 17; 1:1 – Нкетиа, 24; 2:1 – Сака, 53; 2:2 – Мартинес, 59; 3:2 – Нкетиа, 90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1427

      Sedoi_Goblin 17 минут назад

      Ты храбрый воин..Ты сильный воин..Ты мой самый лучший враг..(Дж.Ф.Купер "Зверобой")... С победой,канониры..!

      0
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      Рейтинг: +12909

      Алексей З 27 минут назад

      КБ сегодня Огонь !!!
      Арсенал хорош, но ещё целый круг впереди.
      Болеем за наши цвета !!!

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      Рейтинг: +2166

      Maxi_7 34 минуты назад

      Если б была ничья, это был бы верх несправедливости... МЮ вообще не играл... даже на 1 гол то не наиграли... ну а как Арс давил в конце, это просто сказка...
      Про чемпионство пока не думаю, рано, но вот что доставляет радости неописуемой так это тот факт уже, что Арсенал будет играть в ЛЧ в следующем сезоне, учитывая то, что команда летом ещё и усилится в следующем сезоне за канонирами будет наблюдать ещё интереснее. Всех канониров с победой! Настало наше время!

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      Рейтинг: +100016

      zigbert 37 минут назад

      Арсенал заслуженно победил.

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      Рейтинг: +1311

      сутулая собака и лисы 44 минуты назад

      нкетиа! :D

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