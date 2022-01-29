«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» по Нкетиа

«Ньюкасл» заинтересован в форварде «Арсенала» Эдварде Нкетиа. Идут переговоры между клубами, пишет Transfer News Central со ссылкой на британское издание Daily Telegraph.

22-летний Нкетиа стоит 10 миллионов евро.

Его контракт истекает летом.

В 2019-2020 годах Нкетиа был в аренде в «Лидсе».

В этом сезоне АПЛ у Нкетиа 4 матча.

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