«Ньюкасл» ведет переговоры с «Арсеналом» по Нкетиа

«Ньюкасл» заинтересован в форварде «Арсенала» Эдварде Нкетиа. Идут переговоры между клубами, пишет Transfer News Central со ссылкой на британское издание Daily Telegraph.
22-летний Нкетиа стоит 10 миллионов евро.
- Его контракт истекает летом.
- В 2019-2020 годах Нкетиа был в аренде в «Лидсе».
- В этом сезоне АПЛ у Нкетиа 4 матча.
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Источник: твиттер Transfer News Central