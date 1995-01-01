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    Определились 14 участников чемпионата мира в Катаре

    Сборная Ирана в четверг обеспечила себе выход на ЧМ-2022.

    На данный момент известны 14 участников чемпионата мира в Катаре.

    Это Катар (страна-организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина и Иран.

    • Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.
    • Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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