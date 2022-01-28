Определились 14 участников чемпионата мира в Катаре

Сборная Ирана в четверг обеспечила себе выход на ЧМ-2022.

На данный момент известны 14 участников чемпионата мира в Катаре.

Это Катар (страна-организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Аргентина и Иран.

Жеребьевка группового этапа ЧМ состоится 1 апреля.

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна