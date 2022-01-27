Сборная Ирана вышла на третий чемпионат мира подряд

В седьмом туре азиатского отбора ЧМ-2022 Иран победил Ирак со счетом 1:0.
Иранцы с 19 очками лидируют в своей группе, что позволило им досрочно обеспечить выход на ЧМ-2022.
Сборная Ирана примет участие в третьем чемпионате мира подряд и в шестом в истории.
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Источник: «Бомбардир»