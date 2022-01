Сборная Ирана вышла на третий чемпионат мира подряд

В седьмом туре азиатского отбора ЧМ-2022 Иран победил Ирак со счетом 1:0.

Иранцы с 19 очками лидируют в своей группе, что позволило им досрочно обеспечить выход на ЧМ-2022.

Сборная Ирана примет участие в третьем чемпионате мира подряд и в шестом в истории.

IR Iran make it three #WorldCup tournaments in a row!@theafcdotcom | #WCQ pic.twitter.com/adX70YxVgO