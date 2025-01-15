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    • Экс-гендиректор «Спартака» высказался о возможности аренды Соболева

    Экс-гендиректор «Спартака» высказался о возможности аренды Соболева

    Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал уход из московского клуба нападающего Виллиана Жозе, а также оценил вероятность возвращения в команду другого форварда Александра Соболева.

    – Как оцените выступление Виллиана Жозе за «Спартак»?

    – Откровенно, он мне ничем не запомнился. Пришел-ушел, как говорится. Меня больше волнуют разговоры, что Зиньковский может покинуть «Спартак». Вот этого футболиста мне жаль. А жалости по Жозе нет. Случайный пассажир. Я про него так говорил, когда он только переходил в «Спартак».

    – Нужно ли «Спартаку» искать усиление в атаку после ухода Жозе?

    – Я думаю, что атака у «Спартака» нормальная. Усиливать «Спартаку» надо середину поля и защиту.

    – Возможно ли возвращение Соболева из «Зенита» в «Спартак», если он и дальше будет испытывать проблемы в петербургском клубе?

    – Вы знаете, я уже рассуждал на эту тему. Сам спровоцировал на этот разговор, сказав, что да, лучше бы Соболева для разнообразия вернуть в «Спартак». Таких футболистов не так много у нас. Какой бы он ни был, он в «Спартаке» жил, работал и забивал. И было все нормально. Не исключаю варианта, что он может в аренду прийти в «Спартак».

    А может еще где окажется, не обязательно в «Спартаке». «Крылья Советов»? Возможно. Или в «Пари НН».

    • 27-летний Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года за 10 миллионов евро.
    • Форвард провел за петербуржцев в этом сезоне 16 игр, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро.
    • 33-летний бразилец провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • 14 января «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.
    • Он продолжит карьеру в «Баие».

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    15.01.2025 10:26
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    Комментарии (20)
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    Taps
    1736928654
    Вот-вот. Заберите этого урода в зад ...
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    oyabun
    1736928808
    Настолько извращеным должен быть ум, чтобы предложить такой поворот в карьере Соболева.
    Ответить
    ...уефан
    1736928852
    ...вчера первак, сегодня отходняк?)...
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    ivany4
    1736930387
    Юрий Первак. Время работы в Спартаке: март 2004 — июль 2005. Лучший результат: восьмое место (2004). Думаю дальше можно не комментировать таких экс.
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    ScarlettOgusania
    1736934167
    закусывать надо, товарисч Первачок, между первой и второй...)
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    R_a_i_n
    1736934445
    И близко что-бы этого мудака в клубе не было. Пусть подносит мячи бразильцам и дальше.
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    ПалкоВводецъ007
    1736935889
    Пущай поднимает с колен спартак, а то надоело их видеть дышащими в пупок Зенита. Гыгыгы
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    шахта Заполярная
    1736936705
    Чудной ты первак. Спартак гниль вычистил, да еще бабки за это получил, а ты опять хочешь эту гниль к нам запустить. Праздники прошли, пора с бухлом завязывать.
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    Спартак(м)
    1736943833
    Соболев в спартак
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    Спартак(м)
    1736943874
    Вы там что говна объелись,лишь что нибудь написать
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