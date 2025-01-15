Экс-гендиректор «Спартака» высказался о возможности аренды Соболева

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал уход из московского клуба нападающего Виллиана Жозе, а также оценил вероятность возвращения в команду другого форварда Александра Соболева.

– Как оцените выступление Виллиана Жозе за «Спартак»?

– Откровенно, он мне ничем не запомнился. Пришел-ушел, как говорится. Меня больше волнуют разговоры, что Зиньковский может покинуть «Спартак». Вот этого футболиста мне жаль. А жалости по Жозе нет. Случайный пассажир. Я про него так говорил, когда он только переходил в «Спартак».

– Нужно ли «Спартаку» искать усиление в атаку после ухода Жозе?

– Я думаю, что атака у «Спартака» нормальная. Усиливать «Спартаку» надо середину поля и защиту.

– Возможно ли возвращение Соболева из «Зенита» в «Спартак», если он и дальше будет испытывать проблемы в петербургском клубе?

– Вы знаете, я уже рассуждал на эту тему. Сам спровоцировал на этот разговор, сказав, что да, лучше бы Соболева для разнообразия вернуть в «Спартак». Таких футболистов не так много у нас. Какой бы он ни был, он в «Спартаке» жил, работал и забивал. И было все нормально. Не исключаю варианта, что он может в аренду прийти в «Спартак».

А может еще где окажется, не обязательно в «Спартаке». «Крылья Советов»? Возможно. Или в «Пари НН».