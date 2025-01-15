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    • Черчесов высказался о вратарях «Спартака» Максименко и Селихове

    Черчесов высказался о вратарях «Спартака» Максименко и Селихове

    Главный тренер сборной Казахстана, экс-голкипер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о вратарях красно-белых.

    «Я же в «Спартаке» играл в воротах и знаю, что требуется не просто хорошо ловить. Нужно породу иметь, чтобы в «Спартаке» играть в воротах и выдерживать давление.

    Максименко не глупый парень и должен правильно себя оценивать. Сыграть в чемпионате России – это одно, а выйти на уровень чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов как вратарь и когда тот же уровень будешь показывать, тогда уже можно сказать – комплект. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе.

    Меня расстраивает ситуация с Селиховым. Вратарь с очень хорошими качествами, и почему он затерялся, для меня пока непонятно. Сейчас его то ли продлевают, то ли не продлевают. К своим игрокам, россиянам, надо как-то подходить правильно», – сказал Черчесов.

    • 26-летний Максименко провел в этом сезоне 18 матчей за «Спартак» в РПЛ, пропустил 14 голов, сыграл 11 встреч на ноль.
    • 30-летний Селихов в текущем сезоне принял участие в 8 поединках красно-белых в Кубке России. Он пропустил 7 голов, провел 3 игры на ноль.

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    Источник: YouTube-канал «Спартак Шоу»

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    15.01.2025 08:30
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    Комментарии (4)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1736920581
    Селихов проигрывает конкуренцию в Спартаке, а уже оставаться дальше сидеть на скамейке или всё таки уйти и постараться заиграть в другом клубе - это его дело.
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    DOCTOR PENALTY
    1736924783
    Черчесов подбодрил Максименко. Но Макс "комплект" даже для РПЛ ещё не наработал. **
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    Plyash
    1736926121
    Стас,словоблуд ты "породистый" из Спартака, "давление выдерживать" умеешь... В других командах "порода" не нужна,там почему-то "давление выдерживать" не обязательно. Завуалированная похвальба в свой адрес,как вратаря...И становишься ты похож ещё на одного нарцисса - Сашу Мостового. Похоже,в Китае тебе самое место.
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    РОБЕРТ-мкртчян-yandex
    1736981114
    Я помню. Черчесов это тот вратаришка, который случайно не пропускал голы, как и Угальде забивает случайно (по бреду того же Черчесова).
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