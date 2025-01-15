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    Агенты Уэсли подтвердили интерес со стороны «Зенита»

    В агентстве Master Elite Sports, представляющем интересы правого защитника «Фламенго» Уэсли, подтвердили интерес к игроку со стороны «Зенита».

    «Да, мы можем подтвердить интерес из России», – заявили в агентстве.

    • Ранее журналист Хулио Мигель Нето сообщил о возможном переходе 21-летнего футболиста в «Зенит» более чем за 26 миллионов евро.
    • Действующий контракт игрока с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
    • В прошлом году Уэсли провел за клуб 51 матч, отдал 2 голевые передачи.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    15.01.2025 08:48
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    Комментарии (4)
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    acor94
    1736922274
    5 правым защитником?) ещё и иностранцем?) доиграли бы сезон, а там Волков восстановится. Наоборот от бывших рабов надо избавляться, ну или плетью их, чтоб на уровне играли. Семак зоопарк обезьянусов собирает? Мне надоело смотреть на эти чёрные ленивые морды.
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    R_a_i_n
    1736924420
    Переплата в три раза. Где этот счетовод Питерский, который на ветках Спартака все ноет о разбазаривании денег на нелеквид)
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    Айболид
    1736938444
    "Да , ми патвирждаем...." насяльника
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