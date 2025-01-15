Агенты Уэсли подтвердили интерес со стороны «Зенита»

В агентстве Master Elite Sports, представляющем интересы правого защитника «Фламенго» Уэсли, подтвердили интерес к игроку со стороны «Зенита».
«Да, мы можем подтвердить интерес из России», – заявили в агентстве.
- Ранее журналист Хулио Мигель Нето сообщил о возможном переходе 21-летнего футболиста в «Зенит» более чем за 26 миллионов евро.
- Действующий контракт игрока с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.
- В прошлом году Уэсли провел за клуб 51 матч, отдал 2 голевые передачи.