Легионер «Зенита» расписался со своей девушкой в Санкт-Петербурге

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду официально зарегистрировал отношения с Вирджинией Бланко в Санкт-Петербурге.

Ранее форвард рассказал «Матч ТВ», что сделал предложение девушке во время отпуска.

«Сначала мы с моей девушкой отправились на море, были в Мексике. Замечательные воспоминания в связи с этим еще и потому, что я сделал ей предложение. Она сказала: «Да». Я был очень счастлив, момент был очень трогательный и запоминающийся. Счастлив, что так все сложилось.

После Мексики мы отправились в Аргентину и уже проводили время с семьей с близкими с друзьями. Порядка трех недель получилось побыть на родине», – сказал Гонду.