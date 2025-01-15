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    • Легионер «Зенита» расписался со своей девушкой в Санкт-Петербурге

    Легионер «Зенита» расписался со своей девушкой в Санкт-Петербурге

    Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду официально зарегистрировал отношения с Вирджинией Бланко в Санкт-Петербурге.

    Ранее форвард рассказал «Матч ТВ», что сделал предложение девушке во время отпуска.

    «Сначала мы с моей девушкой отправились на море, были в Мексике. Замечательные воспоминания в связи с этим еще и потому, что я сделал ей предложение. Она сказала: «Да». Я был очень счастлив, момент был очень трогательный и запоминающийся. Счастлив, что так все сложилось.

    После Мексики мы отправились в Аргентину и уже проводили время с семьей с близкими с друзьями. Порядка трех недель получилось побыть на родине», – сказал Гонду.

    • В этом сезоне 23-летний форвард провел за «Зенит» 15 матчей, забил 7 голов.
    • Петербургский клуб приобрел Гонду 27 августа прошлого года у «Архентинос Хуниорс» за 12 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Арсен Версен»

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    15.01.2025 09:18
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    Комментарии (10)
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    andr2112
    1736922746
    Счастья молодым! Совет да любовь!
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    R_a_i_n
    1736924580
    Щас в ЗАГС в кроссовках уже ходят. Мода однако.
    Ответить
    Plyash
    1736924880
    Глядя на фото понимаешь,какие красивые детки у Вас будут.Осталось только пожелать любви,счастья и удачи.Всего Вам доброго
    Ответить
    ...уефан
    1736926079
    ...ну, этого парня, грех не поздравить! Пусть у вас будет всё хорошо и долго!...
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1736926601
    Теперь можно сменить фамилию на более благозвучную, даже яркую. )
    Ответить
    ivany4
    1736930929
    Футбол футболом, а любовь вечна. Счастья и долгой любви молодым!!
    Ответить
    Taps
    1736932216
    Миллионер, а на своей свадьбе выглядит как гопник.
    Ответить
    VVM1964
    1736945556
    Как странно - счастья игроку Зенита пожелали в основном болельщики Спартака и я к ним присоединяюсь !!! А что же зенитовские фаны ?- а они гадят на ветках Спартака ! ((( Свои им не интересны ...
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