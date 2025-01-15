Семак высказался об изменениях в составе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил изменений в составе в ближайшее время. Он также прокомментировал возвращение в команду полузащитника Ду Кейроса и отсутствие нападающего Педро.

– Из аренды вернулся Ду Кейрос. Ожидать ли в этом плане кого‑то еще?

– Посмотрим. Те ребята, что у нас на контрактах, в нашем расположении. А дальше будем смотреть. Возможно, кто‑то уйдет, кто‑то придет. Возможно, будут изменения, если мы говорим о трансферных новостях. Окончательный список будет формироваться ближе к третьему сбору.

Изменения возможны, будут ли они – узнаем. Это такой процесс, по которому сейчас сложно делать какие‑то заявления. Мы работаем. Что‑то получится, что‑то, возможно нет. Результат узнаем по ходу сборов.

– Педро будет занят в молодежной сборной Бразилии на чемпионате Южной Америки U‑20 примерно до середины февраля. Проблема ли это для тренерского штаба?

– С одной стороны, да, но мы идем навстречу игроку и его пожеланиям. Понимаем важность таких игр. В любом случае Педро будет в хорошей форме. То, что он придет поздно – для нас минус, но что делать, такие моменты бывают, когда надо идти навстречу футболисту.