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    Семак высказался об изменениях в составе «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил изменений в составе в ближайшее время. Он также прокомментировал возвращение в команду полузащитника Ду Кейроса и отсутствие нападающего Педро.

    – Из аренды вернулся Ду Кейрос. Ожидать ли в этом плане кого‑то еще?

    – Посмотрим. Те ребята, что у нас на контрактах, в нашем расположении. А дальше будем смотреть. Возможно, кто‑то уйдет, кто‑то придет. Возможно, будут изменения, если мы говорим о трансферных новостях. Окончательный список будет формироваться ближе к третьему сбору.

    Изменения возможны, будут ли они – узнаем. Это такой процесс, по которому сейчас сложно делать какие‑то заявления. Мы работаем. Что‑то получится, что‑то, возможно нет. Результат узнаем по ходу сборов.

    – Педро будет занят в молодежной сборной Бразилии на чемпионате Южной Америки U‑20 примерно до середины февраля. Проблема ли это для тренерского штаба?

    – С одной стороны, да, но мы идем навстречу игроку и его пожеланиям. Понимаем важность таких игр. В любом случае Педро будет в хорошей форме. То, что он придет поздно – для нас минус, но что делать, такие моменты бывают, когда надо идти навстречу футболисту.

    • Во вторник игроки «Зенита» прилетели в Доху, где начали работу на первом сборе. Он продлится до 28 января.
    • 25-летний Ду Кейрос за год аренды в составе «Гремио» провел 28 матчей, отметился 1 голевой передачей.
    • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2025 10:01
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    Комментарии (18)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vvv123
    1736925205
    Зенит - чемпион навсегда!
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    DOCTOR PENALTY
    1736926093
    Посмотрим..., будем смотреть..., возможно..., мы работаем..., тьфу бл**ь!
    Ответить
    Taps
    1736928584
    Пора уже всех зажравшихся бразильцев разогнать. Да и Семака в Гейропу отправить.
    Ответить
    ПалкоВводецъ007
    1736935241
    С Клавой провели хоть разъяснительную беседу, а то совсем разленился.
    Ответить
    TIMOTHY
    1736940849
    Зенит великий клуб
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    САДЫЧОК
    1736948162
    Газпром половину персонала сокращает-значит и Семака пополам разломают.
    Ответить
    Серый212918
    1736964661
    На измене Серёга, страшно ему. Бразилы быкуют, дельфин только рыбу жрет и жиреет, молодняк уходит. Бяда.
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