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  • Мамаев назвал лучшего тренера в карьере: «Нереально крутой мужик»

Мамаев назвал лучшего тренера в карьере: «Нереально крутой мужик»

15 января 2025, 05:51
7

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев считает Валерия Карпина лучшим тренером в своей карьере. Он выступал под руководством специалиста в «Ростове» с 2019 по 2022 год.

«Карпин, я вообще так скажу. Я его поставлю в топ-1, топ-2 тренеров за всю мою карьеру. Нереально крутой мужик, честный, справедливый.

У меня всегда был к нему вопрос: «Георгич, скажите мне, как можно найти подход ко всем 25 человекам, которыми ты руководишь?» Он говорит: «Я не знаю». Но я это воочию видел. При том, что я пришел туда не молодым – мне за 30 было. Как у него выстроен тренировочный процесс, насколько он обращает внимание на маленькие детали, ведущие к успеху. Поэтому Георгич – прямо топ», – сказал Мамаев.

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Источник: Smol Talk
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Карпин Валерий
Комментарии (7)
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mihail200606
1736922707
Человекам...
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R_a_i_n
1736924895
У нас в РПЛ ещё Семак есть. Тоже хороший тренер. Правда его футболисты иногда не очень уважают)
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DOCTOR PENALTY
1736925813
Прав Пашка. Так и есть! **
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...уефан
1736926798
...25 человеков и Карпин среди них в длинном, белом пальте)...
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Борис34684
1736934840
Я предполагаю, что топ тренер должен хоть что нибудь выиграть.
Ответить
Xesus
1736940463
Повел, согласен на все 100
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