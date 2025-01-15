Мамаев назвал лучшего тренера в карьере: «Нереально крутой мужик»

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев считает Валерия Карпина лучшим тренером в своей карьере. Он выступал под руководством специалиста в «Ростове» с 2019 по 2022 год.

«Карпин, я вообще так скажу. Я его поставлю в топ-1, топ-2 тренеров за всю мою карьеру. Нереально крутой мужик, честный, справедливый.

У меня всегда был к нему вопрос: «Георгич, скажите мне, как можно найти подход ко всем 25 человекам, которыми ты руководишь?» Он говорит: «Я не знаю». Но я это воочию видел. При том, что я пришел туда не молодым – мне за 30 было. Как у него выстроен тренировочный процесс, насколько он обращает внимание на маленькие детали, ведущие к успеху. Поэтому Георгич – прямо топ», – сказал Мамаев.