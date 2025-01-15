Абаскаль рассказал о своем отношении к России: «Это особое место»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что испытывает особенные чувства к России.

Испанский специалист возглавлял московский клуб с июня 2022-го по апрель 2024 года.

– Гильермо, вы один из немногих иностранных тренеров, который после увольнения регулярно возвращается в Россию. С чем это связано?

– Россия остается частью моей жизни. Всегда об этом говорил и буду говорить. Именно здесь мы с женой пережили, наверное, самый счастливый период. Наш первый сын, Николай, родился в Москве. У нас много друзей и близких, которых мы любим. И считаем, что нужно быть честными с теми, кто был рядом. «Спартак» дал мне огромный шанс, сделал лучшим человеком и тренером, а люди, российский народ, всегда относились с уважением. Считаю, что я им обязан. Поэтому Москва и Россия – навсегда в моем сердце. Это особое место.

– На улице вас часто узнают?

– Да, и не только в Москве. Однажды мы с приятелем сидели в кафе в Малаге, и ко мне подошел фанат «Спартака». Мой друг был очень удивлен: «Как это возможно?» Я ответил: «Легко. Спартаковцы – по всему миру!» В Дубае тоже много болельщиков красно-белых. Один из них попросил фото после матча «Юнайтед», за который выступает Квинси Промес. Я с большим удовольствием работал в «Спартаке» – полагаю, фанаты знают об этом. Хочу, чтобы все они понимали, насколько я, моя семья и штаб благодарны за возможность стать частью этого клуба.