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    • Мамаев назвал самого талантливого российского футболиста: «Топовый парень вообще»

    Мамаев назвал самого талантливого российского футболиста: «Топовый парень вообще»

    Бывший игрок сборной России Павел Мамаев определил главного таланта в России. По его мнению, это Максим Глушенков.

    Нападающий «Зенита» провел в этом сезоне 14 матчей и забил 10 голов.

    – Кто сейчас из молодых российских игроков тебе импонирует?

    – Я могу сказать, мне очень нравится Глушенков. 2020 год, мы с «Ростовом» в Катаре, играли (со «Спартаком») товарищескую игру. Играли по тайму: я сыграл первый тайм, а второй смотрел на трибуне, он вышел. Я тогда на него посмотрел и сказал: «Топовый парень вообще». Это видно по движениям, по видению. И потом начинается сезон – и его нету в «Спартаке»! И я спрашиваю: «А где этот парень?» Они говорят: «А он в Самаре». Я говорю: «Как такого парня можно отдать?» И потом он рос-рос-рос – и сейчас уже… Он мне импонирует по манере игры, по мышлению.

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    Источник: Smol Talk

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    15.01.2025 04:47
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    Комментарии (5)
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    1736912037
    И потом он рос-рос-рос – и сейчас уже… бл**ь... Зенит... закончился рост.
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    crf575757
    1736915828
    Молодой. а уже выпендрёжник, в сборной не хочет играть, скоро сдуется!
    Ответить
    Foxitkuban
    1736922420
    "Мамаев назвал лучшего тренера в карьере: «Нереально крутой мужик»" "Мамаев назвал самого талантливого российского футболиста: «Топовый парень вообще»" Что с фантазией, у авторов Бомбардира? Даже в рамках одного дня, не могут придумать разнообразные заголовки. Журналистское днище.
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    DOCTOR PENALTY
    1736925654
    Разглядел... Быть Пашке тренером! **
    Ответить
    SLADE2019
    1736934809
    Про топ трудно говорить, но то, что он неплох для этого ума много не надо замечать. Скажи еще и Батраков молодец. Ты на перспективу про кого нибудь скажи, что бы все видели сечешь ты фишку или нет.
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