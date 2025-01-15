Мамаев назвал самого талантливого российского футболиста: «Топовый парень вообще»

Бывший игрок сборной России Павел Мамаев определил главного таланта в России. По его мнению, это Максим Глушенков.

Нападающий «Зенита» провел в этом сезоне 14 матчей и забил 10 голов.

– Кто сейчас из молодых российских игроков тебе импонирует?

– Я могу сказать, мне очень нравится Глушенков. 2020 год, мы с «Ростовом» в Катаре, играли (со «Спартаком») товарищескую игру. Играли по тайму: я сыграл первый тайм, а второй смотрел на трибуне, он вышел. Я тогда на него посмотрел и сказал: «Топовый парень вообще». Это видно по движениям, по видению. И потом начинается сезон – и его нету в «Спартаке»! И я спрашиваю: «А где этот парень?» Они говорят: «А он в Самаре». Я говорю: «Как такого парня можно отдать?» И потом он рос-рос-рос – и сейчас уже… Он мне импонирует по манере игры, по мышлению.