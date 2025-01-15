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    Мостовой отказался критиковать «Спартак» за Виллиана Жозе

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался обе уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из московского клуба.

    «Ничего страшного, что «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе. Если бы клуб заплатил за бразильца большие деньги, тогда можно было раскритиковать.

    А в данном случае что такого? Я могу полсотни таких примеров привести, когда футболистов покупали, а они не заигрывали. При этом, в некоторых случаях они стоили значительно дороже, чем уже бывший нападающий красно-белых.

    Так что, не нужно зацикливаться. Пришел, не получилось, ушел. Так бывает. Как минимум гол со штрафного в ворота «Динамо» болельщики запомнят», – сказал Мостовой.

    • Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро.
    • Соглашение нападающего с московским клубом было рассчитано до 30 июня 2026 года.
    • Бразилец провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Красно-белые расторгли контракт с 33-летним Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.
    • Он продолжит карьеру в «Баие».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.01.2025 08:12
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    Комментарии (3)
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    O-kolesov
    1736925411
    А чё, его заставляли критиковать?
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    DOCTOR PENALTY
    1736926286
    "Ничего страшного".., "не нужно зацикливаться" - какие тут нужны ещё комментарии?... **
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    andr45
    1736928282
    Теперь Сашок не скоро появится на просторах изданий) ДЮКОВ и пи*ерская мафия ему этого долго не простят)
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