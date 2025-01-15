Мостовой отказался критиковать «Спартак» за Виллиана Жозе

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался обе уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из московского клуба.

«Ничего страшного, что «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе. Если бы клуб заплатил за бразильца большие деньги, тогда можно было раскритиковать.

А в данном случае что такого? Я могу полсотни таких примеров привести, когда футболистов покупали, а они не заигрывали. При этом, в некоторых случаях они стоили значительно дороже, чем уже бывший нападающий красно-белых.

Так что, не нужно зацикливаться. Пришел, не получилось, ушел. Так бывает. Как минимум гол со штрафного в ворота «Динамо» болельщики запомнят», – сказал Мостовой.