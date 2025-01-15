Мостовой отказался критиковать «Спартак» за Виллиана Жозе

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался обе уход бразильского нападающего Виллиана Жозе из московского клуба.
«Ничего страшного, что «Спартак» расторг контракт с Виллианом Жозе. Если бы клуб заплатил за бразильца большие деньги, тогда можно было раскритиковать.
А в данном случае что такого? Я могу полсотни таких примеров привести, когда футболистов покупали, а они не заигрывали. При этом, в некоторых случаях они стоили значительно дороже, чем уже бывший нападающий красно-белых.
Так что, не нужно зацикливаться. Пришел, не получилось, ушел. Так бывает. Как минимум гол со штрафного в ворота «Динамо» болельщики запомнят», – сказал Мостовой.
- Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из испанского «Бетиса» летом 2024 года за 2 миллиона евро.
- Соглашение нападающего с московским клубом было рассчитано до 30 июня 2026 года.
- Бразилец провел за красно-белых 13 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Красно-белые расторгли контракт с 33-летним Виллианом Жозе по обоюдному согласию сторон.
- Он продолжит карьеру в «Баие».