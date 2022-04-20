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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лестер
Эвертон - Лестер: обзор матча 20 апреля 2022
Эвертон
20.04.2022, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
90+2'
Ришарлисон
5'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Лестер
90'
+6
Желтая карточка
П. Дака
Желтая карточка
Д. Пикфорд
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Х. Саломон Рондон
90'
+2
Желтая карточка
Д. Алли
86'
84'
Замена
Д. Амарти
️️️️
Н. Менди
Желтая карточка
Й. Мина
80'
77'
Замена
П. Дака
️️️️
К. Ихеначо
Желтая карточка
Ришарлисон
75'
67'
Замена
А. Лукман
️️️️
Х. Барнс
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Д. Грей
66'
Замена
Д. Алли
️️️️
Аллан
58'
5'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
25
Аллан
ЦП
10
Демарай Грей
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
22
Мина
4
Годфри
23
Коулмен
18
Делф
25
Аллан
17
Ивоби
10
Гордон
10
Грей
47
Ришарлисон
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
6
Менди
18
Тилеманс
11
Барнс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
25
Аллан
8
Алли
8
Алли
25
Аллан
10
Грей
23
Рондон
23
Рондон
10
Грей
11
Барнс
11
Лукман
11
Лукман
11
Барнс
6
Менди
12
Амарти
12
Амарти
6
Менди
17
Ихеначо
27
Дака
27
Дака
17
Ихеначо
Остались в запасе
Эвертон
Лестер
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Эвертон - Лестер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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