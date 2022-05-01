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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 01 мая 2022
Эвертон
01.05.2022, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
1 : 0
Завершен
Челси
47'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Челси
Желтая карточка
М. Холгейт
90'
+6
Замена
Д. Алли
️️️️
Д. Грей
90'
+4
83'
Желтая карточка
К. Хаверц
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Ришарлисон
80'
76'
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
Аллан
️️️️
Ф. Делф
71'
68'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Т. Вернер
68'
Замена
К. Пулишич
️️️️
С. Аспиликуэта
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Д. Грей
47'
46'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
Ф. Делф
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Коулмен
38'
38'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
36'
Желтая карточка
М. Маунт
17'
Желтая карточка
А. Рюдигер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
18
Фабиан Делф
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Демарай Грей
ПВ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
8
Деле Алли
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-2-3-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
22
Мина
27
Холгейт
23
Коулмен
18
Делф
6
Дукуре
17
Ивоби
10
Гордон
10
Грей
47
Ришарлисон
3-2-2-1-2
16
Менди
24
Джеймс
22
Рюдигер
3
Силва
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
18
Делф
25
Аллан
25
Аллан
18
Делф
10
Грей
8
Алли
8
Алли
10
Грей
47
Ришарлисон
23
Рондон
23
Рондон
47
Ришарлисон
3
Аспиликуэта
11
Пулишич
11
Пулишич
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
8
Ковачич
8
Ковачич
21
Жоржиньо
11
Вернер
22
Зиеш
22
Зиеш
11
Вернер
Остались в запасе
Эвертон
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Эвертон - Челси
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
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